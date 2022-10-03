Львів прощається зі ще двома захисниками

4 жовтня Львів попрощається з Героями Олегом Підгорецьким та Назарієм Климковим, які загинули, захищаючи Україну. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, об 11.00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі.

Олег Підгородецький (18.02.1982-09.09.2022) – львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі № 63 міста Львова. У 2004 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «менеджмент».

Із початком агресії Росії захищав територіальну цілісність держави на сході. Із 2016 року продовжив службу у Збройних силах України за контрактом.

Із початком повномасштабного вторгнення боронив Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Назарій Климків (29.05.1989-26.09.2022) – львів’янин.

Навчався у Львові в ліцеї №15, згодом – у комунальному закладі Львівської обласної ради «Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів». Закінчив відокремлений структурний підрозділ «Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Після завершення навчання вступив на військову службу. У мирний час працював у Шевченківському районному відділі поліції, потім вступив до Національної гвардії України. Свого часу також будував кар’єру у колишньому Жовківському районному військовому комісаріаті. Опісля був переведений до Об’єднаного військового комісаріату Личаківського, Шевченківського та Залізничного районів міста Львова.

Із 2014 року боровся із російськими окупантами у лавах Національної гвардії України. Після початку повномасштабного вторгнення боронив країну у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Назарія Климківа залишилися дружина та 2-місячний син.