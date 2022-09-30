Серед лісу на Майорівці збудують нові багатоповерхівки

У Львові в мікрорайоні Майорівка дозволили побудувати серед лісу ще дві нові черги житлового комплексу. Забудовник пообіцяв для мешканців майбутнього житла збудувати центр дитячого дозвілля і навіть дороги. Відповідні містобудівні умови і обмеження під час сьогоднішнього засідання погодив виконавчий комітет Львівської міської ради.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТзОВ «Олімпік ЛТД Плюс». Фірма отримала дозвіл на дві нові чергу будівництва на вул. Китайській на території садово-городнього кооперативу «Над яром». Забудовник має спорудити багатоквартирні житлові будинки на 8-9 поверхів із вбудованими приміщеннями громадського призначення, центром дитячого дозвілля та підземними паркінгами.

Раніше Львівський портал повідомляв, що мерія погодила першу чергу будівництва для ТзОВ «Олімпік ЛТД Плюс» – багатоповерхівку із підземним паркінгом та окрему будівлю спортзалу з басейном, футбольним полем на даху та підземною парковкою.

Весь комплекс складатиметься з шістьох будинків.

Майбутній комплекс зводитимуть серед лісу на трьох земельних ділянках загальною площею 1,1 га. Поблизу – школа №42, дитсадок №89 та мототраса на вул. Медової печери. Ця територія входить у зону Ж-5 – зону змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Олімпік ЛТД» – львівська будівельна фірма, що існує з 1993 року. Її власниками є львів’яни Юрій та Анна Жуки. Компанія вже звела житлові будинки на вул. Угорській, 15, 17, 19, на Тракті Глинянському, 153-А, а також у Дублянах на вул. Шевченка 33.

Юрій Жук також володіє ПП «Ауді-Центр-Захід» (торгівля авто деталями) та ТзОВ «Біогумос» (видобуток торфу). Анна Жук є засновницею ще однієї будівельної фірми – ТОВ «Тракт Інвест Груп», ЖБК «Будальянс 4», а разом із Юрієм Жуком – ще ТзОВ «Олімпік ЛТД Плюс»

Сам садово-городній кооператив «Над яром» існує з 1997 року. Серед його засновників – 24 особи. Керівником є Юрій Ковальчук.

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