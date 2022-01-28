Серед лісу на Майорівці збудують житловий комплекс

На вул. Китайській, що в мікрорайоні Майорівка, збудують новий житловий комплекс зі спортзалом, басейном та підземними паркінгами. У п’ятницю, 28 січня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив першу чергу будівництва, передає кореспондент Львівського порталу.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТзОВ «Олімпік ЛТД». Фірма спорудить новий житловий комплекс на вул. Китайській на території садово-городнього кооперативу «Над яром».

Наразі мерія погодила першу чергу будівництва – багатоповерхівку із підземним паркінгом та окрему будівлю спортзалу з басейном, футбольним полем на даху та підземною парковкою. А весь комплекс складатиметься з шістьох будинків.

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Майбутній комплекс зводитимуть серед лісу трьох земельних ділянках загальною площею 1,1 га. Поблизу – школа №42, дитсадок №89 та мототраса на вул. Медової печери. Ця територія входить у зону Ж-5 – зону змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Личаківського району.

Житловий 9-поверховий будинок розрахований на 77 квартир, а спортивна будівля матиме 3 поверхи. Загалом у підземних паркінгах облаштують 67 паркомісць.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 18,5%, а також встановив, що висота житлової багатоповерхівки не повинна перевищувати 33,7 м, а спортивної будівлі – 17,5 м.

Водночас забудовник має прокласти нову дорогу до ЖК з боку вул. Пасічної, а також передати під потреби міста приміщення площею близько 200 м кв.

Крім того, міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що будівлю зі спортзалом і басейном слід зводити паралельно з житлом та одночасно здати в експлуатацію.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Олімпік ЛТД» – львівська будівельна фірма, що існує з 1993 року. Її власниками є львів’яни Юрій та Анна Жуки. Компанія вже звела житлові будинки на вул. Угорській, 15, 17, 19, на Тракті Глинянському, 153-А, а також у Дублянах на вул. Шевченка 33.

Юрій Жук також володіє ПП «Ауді-Центр-Захід» (торгівля авто деталями) та ТзОВ «Біогумос» (видобуток торфу). Анна Жук є засновницею ще однієї будівельної фірми – ТОВ «Тракт Інвест Груп», ЖБК «Будальянс 4», а разом із Юрієм Жуком – ще ТзОВ «Олімпік ЛТД Плюс»

Сам садово-городній кооператив «Над яром» існує з 1997 року. Серед його засновників – 24 особи. Керівником є Юрій Ковальчук.

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Візуалізація забудовника