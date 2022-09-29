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Конституційний суд не висунув кандидатів на посаду голови

Ольга Денисяка

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Конституційний суд на спеціальному засіданні щодо обрання голови не зміг висунути кандидатів на цю посаду. Про це йдеться в Телеграмі суду.

29 вересня відбулося спеціальне пленарне засідання з обрання Голови Конституційного Суду України. Однак КС не висунув кандидатів на вказану посаду.

«Кандидатів на посаду голови Конституційного суду України на засіданні не висунуто. В засіданні оголошено перерву», – йдеться в повідомленні.

15 травня сплив дев’ятирічний термін повноважень судді КС Олександра Тупицького. Заступник голови КС Сергій Головатий видав розпорядження про припинення з ним трудових відносин.

27 травня Подільський районний суд Києва оголосив Олександра Тупицького в міжнародний розшук.

Згодом заступник голови офісу президента Андрій Смирнов заявив, що необхідність існування Конституційного суду «потрібно переосмислити».

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