Ексголову КСУ Тупицького оголосили в міжнародний розшук

27 травня Подільський районний суд Києва оголосив в міжнародний розшук колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Подільським районним судом міста Києва 27 травня 2022 року оголошено в міжнародний розшук колишнього Голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Відповідне клопотання заявили прокурори через систематичні ухилення обвинуваченого від суду. Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску «Косино» у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні.

Нагадаємо, обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України скерували до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року. За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

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