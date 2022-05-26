В Офісі президента хочуть «переосмислити необхідність» Конституційного суду

Необхідність існування Конституційного суду потрібно переосмислити. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

«Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим в порівнянні з будь-яким іншим державним органом… Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ», – наголосив Смирнов.

За словами Смирнова, Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ, від конституціоналістів, котрі зараз активно беруть участь у раді відновлення країни.

Додамо, що 15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. 19 травня на спеціальному засіданні Конституційного суду України склала присягу нова суддя КСУ професор Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук.

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