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Всю вулицю Пилипа Орлика відкриють для проїзду до кінця 2022 року

Наталя Дуляба

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У Львові триває ремонт останньої ділянки вул. Пилипа Орлика. Завершити її і відкрити всю вулицю для транспорту планують ще до кінця 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Підрядник, компанія «Онур», зараз працює на останній ділянці вул. Пилипа Орлика від будинку №2 до вул. Мазепи. Її протяжність становить менше 250 м. Тут влаштовують дорожнє полотно і тротуари.

Всі роботи планують завершити до кінця року і відразу ж відкрити всю вул. Пилипа Орлика для руху транспорту.

Зазначимо, вул. Пилипа Орлика почали ремонтувати ще влітку 2020 року. Всі роботи проводили на трьох ділянках:

  • від вул. Миколайчука до вул. Віри, Надії та Любові;
  • від вул. Віри, Надії та Любові до будинку №2 на вул. Орлика;
  • від будинку №2 на вул. Орлика до вул. Мазепи.

Ремонт 1 км вул. Пилипа Орлика обійшовся Львову у 74,9 млн грн. Підрядником визначили турецьку компанію «Онур».

Проєкт реконструкції передбачає розширення проїзної частини, влаштування тротуарів та велосипедної доріжки, облаштування паркомісць вздовж вулиці та нових зупинок громадського транспорту.

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