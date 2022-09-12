В російській армії збирають гроші на зимову форму

Через брак фінансування у ЗС РФ почали збирати кошти на купівлю зимової форми для військових, які воюють в Україні. А чергова ротація окупантів складатиметься, зокрема з жителів Камчатки, адже ті найкраще адаптовані до низьких температур. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Так, у Росії оголосили акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні. Офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

Також українська розвідка дізналась, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу та Камчатки. Пояснення цьому просте: люди саме з цих регіонів краще адаптовані до життя при низьких температурах, тож мають бути ефективніші взимку.

Крім того, як кажуть у розвідці, військовослужбовці з цих російських територій не навчені до комфорту, тому повинні легко перенести відсутність налагодженого побуту.

«Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі «новобранці», їм за все життя стільки не заробити.Втім цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ бойових дій в Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ще раніше російські окупанти у розмовах зі своїми родичами не приховували свого захвату від якості форми та спорядження у ЗСУ. А неабиякий захват у них викликали звичайні шкарпетки, які видають українським військовослужбовцям.

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