Росіяни депортували з України вже понад 7,8 тисячі дітей

З початку повномасштабного вторгнення росіяни депортували з України 7 833 дітей. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу омбудсмена України.

Відповідно до даних держпорталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 28 вересня 241 дитина вважається зниклою та ще 7 833 – депортовані.

Зазначимо, що зранку 28 вересня офіс генпрокурора повідомив, що російські військові вже вбили 395 дітей в Україні, ще щонайменше 777 – зазнала поранень.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 401, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

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