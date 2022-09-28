В Україні кількість поранених дітей зросла до 777

Станом на ранок середи, 28 вересня, російські військові вбили 395 дітей в Україні, ще щонайменше 777 – зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 401, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

27 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Петропалівка на Харківщині поранено 16-річну дівчину.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.