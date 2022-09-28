ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні кількість поранених дітей зросла до 777

Анастасія Диняк

|

Станом на ранок середи, 28 вересня, російські військові вбили 395 дітей в Україні, ще щонайменше 777 – зазнала поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 401, Харківській – 231, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

27 вересня внаслідок обстрілу ворогом села Петропалівка на Харківщині поранено 16-річну дівчину.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

всі статті
Львівський портал