Львів попрощається із тероборонівцем Олексієм Каніним

У четвер, 29 вересня, Львів проведе в останню путь 43-річного бійця тероборони Олексія Каніна, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Захисник Олексій Канін загинув у бою з окупантами 23 вересня. Обставини загибелі не уточняють.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка:

Олексій Канін (18.03.1979 – 23.09.2022) був уродженцем Миколаєва. Закінчив колишнє Миколаївське вище професійне училище №5 за спеціальністю «радіотехніка». Опісля проходив строкову військову службу у Кам’янці-Подільському.

На початку 2000 років переїхав до Львова. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав територіальної оборони.

Захищав Батьківщину у лавах 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

В Олексія Каніна залишилися дружина, сини, мама та сестра.

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