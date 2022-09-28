Львів попрощається із тероборонівцем Олексієм Каніним

У четвер, 29 вересня, Львів проведе в останню путь 43-річного бійця тероборони Олексія Каніна, який загинув у бою з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Захисник Олексій Канін загинув у бою з окупантами 23 вересня. Обставини загибелі не уточняють.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.
Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм – пл. Катедральна – пл. Ринок – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.
На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.
Біографічна довідка:
Олексій Канін (18.03.1979 – 23.09.2022) був уродженцем Миколаєва. Закінчив колишнє Миколаївське вище професійне училище №5 за спеціальністю «радіотехніка». Опісля проходив строкову військову службу у Кам’янці-Подільському.
На початку 2000 років переїхав до Львова. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав територіальної оборони.
Захищав Батьківщину у лавах 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
В Олексія Каніна залишилися дружина, сини, мама та сестра.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба