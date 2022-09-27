Росіяни знищили аеропорт Кривого Рогу

Російські військові ракетою Х-59 знищили інфраструктуру аеропорту Кривого Рогу. Про це повідомив голова місцевої військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе. Люди під час удару не постраждали», – повідомив Валентин Резніченко.

Раніше Львівський портал повідомляв, що російські військові запустили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу вісім ракет. Авіаудару зазнали гідротехнічні споруди, вода з яких могла затопити місто.

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