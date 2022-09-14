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Окупанти спробували затопити Кривий Ріг

Андрій Котенський

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Російські військові запустили по критичній інфраструктурі Кривого Рогу вісім ракет. Авіаудару зазнали гідротехнічні споруди, вода з яких могла затопити місто. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Кирила Тимошенка, рашистам байдуже чи позбавити місто води, чи затопити місто.

«Це терористичний акт проти наших людей, проти конкретного міста. Адже ракети прицільно летять в споруди, які мають критично важливе значення в життєзабезпеченні людей. Сьогодні російські війська направили максимальну кількість своєї зброї на гідротехнічні споруди. Мета очевидна – спроба створити надзвичайну ситуацію. Їм не важливо, чи залишаться люди без води, чи місто опиниться у воді», – повідомив Кирило Тимошенко.

За його словами рятувальники вже ліквідовують наслідки ракетних ударів. Обійшлось без постраждалих.

«Головне, що потерпілих серед мирного населення немає, а інше – відновимо», – йдеться у повідомленні.

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