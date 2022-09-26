Зеленський збирав чергове засідання Ставки. Про що говорили

В понеділок, 26 вересня, Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

Під час засідання заслухали інформацію про ситуацію на фронті, після чого ухвалено рішення щодо активних дій Сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

«Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед», – йдеться в повідомленні.

Окремо учасники засідання зупинились на забезпеченні української армії озброєнням і боєприпасами, а також обговорили застування ворогом нових типів озброєння. Найвірогідніше йдеться про іранські ударні дрони, які російські окупанти активно стали використовувати на півдні України.

Водночас в Офісі президента додають, що під час зустрічі був складений план протидії таким ворожим засобам.

Додамо, що участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, крім Володимира Зеленського та керівників оперативних напрямків ЗСУ, взяли:

міністр оборони Олексій Резніков,

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба,

міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

секретар РНБО Олексій Данілов,

очільники силових відомств і правоохоронних органів,

керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює під час війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення Росії Ставку Верховного Головнокомандувача скликали щонайменше кілька разів. Остання відбулась 16 вересня, під час якої погодили подальші кроки щодо деокупації України. Про прийняті на засіданнях рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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