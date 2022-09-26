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Заступниця глави Європейської комісії відвідала поранених українців у Львові

Андрій Котенський

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Сьогодні заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова відвідала Перше медичне об’єднання. Опісля гостя завітала в мерію, де залишила запис у Книзі почесних гостей Львова та отримала у подарунок вишиванку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Єврокомісарці показали, як працює Перше медичне об’єднання міста, зокрема відділення фізичної реабілітації та реанімація, де щодня допомагають українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Гостя поспілкувалася та підтримала тих, кого поранила війна.

Це дорослі і діти з важкими мінно-вибуховими травмами, вогнепальними пораненнями, опіками та втратами кінцівок. Відтак, вона подякувала медикам за невтомну працю і розвиток реабілітації в Україні.

Опісля єврокомісарка завітала в міську Ратушу, де залишила запис у Книзі почесних гостей Львова.

Як відомо, за час війни понад 103 тисячі українців отримали медичну допомогу у Львові.

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