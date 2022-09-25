За час війни понад 103 тисячі українців отримали медичну допомогу у Львові

Понад 103 тисячі українців, які вимушено такали від війни, отримали консультації і лікування у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як пояснюють у міському управлінні охорони здоров’я, йдеться про невідкладну і планову допомогу, профілактику, вакцинацію тощо.

Так, з різними травмами і пораненнями до лікарень Львова госпіталізували 6482 вимушено переміщених українців (зараз на лікуванні перебуває 227 людей, інших уже виписали). За амбулаторною допомогою в поліклініки звернулись 77909 українців, з них 12758 – діти, 2413 – вагітні жінки. Мобільні бригади на пунктах реєстрації та тимчасового перебування надали допомогу 19217 людям.

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