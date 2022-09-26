На Запоріжжі місцевих змушують голосувати за своїх родичів та сусідів, – мер

В тимчасово окупованому Мелітополі через низьку явку так званих виборців людей змушують «голосувати» за своїх родичів та сусідів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Так, російські окупанти почали повторний поквартирний та подомовий обходи у Мелітополі, адже місцеві мешканці не приходять «голосувати» на так званому референдумі.

Людей, які відкривають двері російським окупантам, олосувати за відсутніх членів родини та сусідів, а також за тих, хто евакуювався з окупації і вже давно не в місті.

«Під дулами автоматів та через погрози ворог намагається “намалювати” хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі. Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, після звільнення Харківщини Росія взялась терміново проводити на окупованих українських територіях свої псевдореферендуми щодо приєднання до РФ. Фейкове волевиявлення рашисти проводять під дулом автоматів. На Луганщині відомо, що тих, хто «голосує» проти, записують в окремі списки.

Вже 30 вересня Росія хоче заявити про «приєднання» окупованих територій України. Не виключено, що після цього Кремль шантажуватиме світ застосуванням ядерної зброї, бо, на думку Путіна, в анексованих областях, які РФ вважатиме своїми, воюватимуть ЗСУ.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію. Не визнають фейкових референдумів росіян й у світі.