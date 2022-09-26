Біля ЗАЕС влаштували виставу з голосуванням на «референдумі», – Енергоатом

Російські окупанти зігнали до Запорізької АЕС свою «масовку», аби ті, видаючи себе за працівників станції, на камери говорили про підтримку «референдуму». Про це повідомляє Енергоатом у своєму Telegram.

На частині окупованої території Запорізької області кремлівські маріонетки вирішили влаштувати виставу з «референдумом» біля ЗАЕС. Туди звезли людей, які видавали себе за працівників станції і на камери говорили, як вони підтримують приєднання до РФ.

«Велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який якраз виходив. Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося «голосування», і показово заповнили бюлетені», – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі додають, що окупантам довелось створювати потрібну пропагандистську картинку, бо ніхто з патріотично налаштованих працівників ЗАЕС не зголосився брати участь у фейковому референдумі.

Нагадаємо, після звільнення Харківщини Росія взялась терміново проводити на окупованих українських територіях свої псевдореферендуми щодо приєднання до РФ. Фейкове волевиявлення рашисти проводять під дулом автоматів. На Луганщині відомо, що тих, хто «голосує» проти, записують в окремі списки.

Вже 30 вересня Росія хоче заявити про «приєднання» окупованих територій України. Не виключено, що після цього Кремль шантажуватиме світ застосуванням ядерної зброї, бо, на думку Путіна, в анексованих областях, які РФ вважатиме своїми, воюватимуть ЗСУ.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію. Не визнають фейкових референдумів росіян й у світі.

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