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Війська рф скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою, – ОК «Південь»

Ольга Денисяка

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Зранку 24 вересня російські війська, ймовірно, застосували проти Збройних Сил України хімічну зброю. Про це з посиланням на дані оперативного командування «Південь» повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У повдомленні йдеться, що за допомогою безпілотника на бойові позиції ЗСУ було скинуто контейнери з от2руйною речовиною. Ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики оперативно спрацювали, відтак втрат серед військових немає.

За даними ОК «Південь», протягом дня ворог наніс один авіаційний та один ракетний удар по позиціях ЗСУ та по населених пунктах вздовж лінії фронту. З літака тактичної авіації Су-30 ворог випустив ракету Х-31 по Куцурубській громаді. Обійшлось без людських втрат.

Зазначимо, що Україна вже не вперше повідомляє про ймовірне застосування отруйної речовини російськими військами.

Як писав Львівський портал, ввечері 11 квітня полк «Азов» повідомив, що росіяни скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину. У постраждалих виникла дихальна недостатність і  вестибуло-атактичний синдром.

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