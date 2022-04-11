Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту, – «Азов»

Ввечері 11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому отруйну речовину. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Про це йдеться в заяві «Азову» у Телеграмі.

У повідомлені йдеться, що близько 21:00 год. російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

«Азов» зазначає, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Дослідження використання невідомої речовини уточнюються.

Напередодні, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі найгірша ситуація в усій Україні, там російські окупанти вбили десятки тисяч людей.

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