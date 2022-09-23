Українцям, які через війну виїхали за кордон, дозволили отримувати субсидію в Україні

Кабмін дозволив українцям, які через війну вимушено виїхали за кордон, продовжувати отримувати субсидію в Україні. Про це йдеться у постанові №1041 від 16 вересня.

Раніше житлова субсидія не призначалася тим людям, які перебували за кордоном більше 60 днів.

Тепер ця норма не діятиме протягом періоду воєнного стану в Україні. Тож до 60-денного періоду не входять дні перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні та два місяці після його припинення чи скасування.

Додамо, що з травня субсидію на неопалювальний сезон в Україні перепризначать автоматично, жодних звернень для цього не потрібно.

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