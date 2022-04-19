Субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

Із травня субсидію на неопалювальний сезон в Україні перепризначать автоматично, жодних звернень для цього не потрібно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке зміцнює захист права на отримання житлових субсидій та пільг, забезпечує їхнє безперебійне призначення, нарахування та виплату протягом неопалювального сезону 2022 року.

Житлову субсидію на неопалювальний сезон-2022 перепризначать автоматично для всіх, хто її отримував в опалювальному періоді 2021/2022 років. Перерахунки почнуть робити вже у травні.

Таке перепризначення здійснюватимуть на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від Пенсійного фонду та Податкової служби.

Крім того, субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали її для оплати лікування чи навчання.

«Для того, щоб забезпечити нарахування та виплату житлових субсидій та пільг отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону. Їхній розмір визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні як найбільш показовому місяці неопалювального сезону», – йдеться у повідомленні.

Це дозволяє, як кажуть в уряді, з одного боку, врахувати тарифи і ціни на житлово комунальні послуги цього року. А з іншого боку, враховує зміну розмірів субсидій та пільг в певному місяці по відношенню до січня на підставі фактичних даних за минулий рік.

Ще один крок назустріч людям з регіонів, де ведуться бойові дії: їм субсидію призначать з початку сезону незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

Отримувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.

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