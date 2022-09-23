Українських військових загинуло вп'ятеро менше, ніж російських, – Зеленський

Під час повномасштабної війни росії проти України кількість загиблих серед українських захисників є у 5 разів меншою, ніж російських загарбників. За даними Генштабу, станом на 23 вересня росія втратила вже понад 56 тисяч своїх солдатів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким ЗМІ, яке цитує Ouest-France.

Зеленський заявив, що згідно з оцінками, в Україні щодня помирає близько 50 людей.

«У нас є оцінки втрат за добу, вони не точні. Це майже 50 людей на день. Але це не точні цифри, тому що невідомо, скільки військових і цивільних залишилося на території. Українських військових загинуло в п’ять разів менше, ніж російських», – сказав президент України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що станом на кінець травня на війні загинули майже дев’ять тисяч українських військових.

Раніше в Міноборони пояснювали, що держава не розголошуватиме загальну кількість загиблих до кінця дії воєнного стану, оскільки ця інформація є корисною для ворога і може зашкодити нашій обороні.

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