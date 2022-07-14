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У Міноборони пояснили, чому не розголошують кількість загиблих

Ольга Денисяка

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава не розголошуватиме загальну кількість загиблих до кінця дії воєнного стану, оскільки ця інформація є корисною для ворога і може зашкодити нашій обороні. Про це Ганна Маляр повідомила на сторінці у Facebook.

«Тож, чому поки що офіційно не називається загальна кількість загиблих? Це обумовлено військовою необхідністю під час воєнного стану. Це інформація, яку не повинен знати ворог, адже по цим даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану ця інформація закрита і не підлягає оприлюдненню», – йдеться у повідомленні.

Також заступниця міністра звернулась до громадських ініціатив, які збирають ці дані різними способами, систематизують їх та оприлюднюють, із закликом зважити на те, що оприлюднення такої інформації під час воєнного стану шкодить нашій обороні.

Додамо, що на війні проти України російська федерація вже втратила 37 870 своїх військових.

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