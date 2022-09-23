На Львівщині прогнозують заморозки

У суботу, 24 вересня, у Львові та області знову прогнозують заморозки й туман. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме лише 4-6 градусів тепла, подекуди на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-3°С.

Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Хмарно з проясненням. Істотних опадів не прогнозують. Туман видимістю 200-500 м.

Натисніть на зображення для збільшення

Нагадаємо, цьогоріч перші осінні заморозки на Львівщину прийшли у ніч на 6 вересня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.