На Львівщині прогнозують заморозки

У суботу, 24 вересня, у Львові та області знову прогнозують заморозки й туман. Про це Львівському порталу повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.
Температура повітря вночі становитиме лише 4-6 градусів тепла, подекуди на поверхні ґрунту і в повітрі заморозки 0-3°С.
Вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 15 градусів тепла. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Хмарно з проясненням. Істотних опадів не прогнозують. Туман видимістю 200-500 м.
Натисніть на зображення для збільшення
Нагадаємо, цьогоріч перші осінні заморозки на Львівщину прийшли у ніч на 6 вересня.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба