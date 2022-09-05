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На Львівщині прогнозують перші осінні заморозки

Наталя Дуляба

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У ніч на вівторок, 6 вересня, у Львові та області прогнозують перші осінні заморозки, втім день буде сонячним і теплим. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Ніч буде холодною, адже температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, подекуди на поверхні ґрунту заморозки 0-2°С. Однак вдень повітря прогріється до 15-20 градусів тепла.

Вночі та вранці Львівщину огорне туман, видимістю 500-1000 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Сонячно. Без опадів.

Зазначимо, що вночі 6 вересня перші заморозки обіцяють по всій території України, крім півдня та Закарпатської області.

Нагадаємо, перші заморозки на Львівщину торік прийшли у цей же час.

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