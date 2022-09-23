Львів попрощається одразу з п’ятьма Героями

У суботу, 24 вересня, Львів прощатиметься з Артемом Толочком, Миколою Панченком, Юрієм Поповим, Богданом Жиловським та Олександром Пилипенком, які загинули у боях з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Чин похорону Артема Толочка, Миколи Панченка та Юрія Попова розпочнеться об 10:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Опісля, о 10:40 год., на площі Ринок відбудеться міська церемонія прощання з Героями.

Чин похорону Богдана Жиловського та Олександра Пилипенка почнеться об 16:00 год. Церемонія прощання на площі Ринок відбудеться о 16:40 год.

Поховають військовослужбовців на Личаківському кладовищі.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Артем Толочко (01.07.1986-17.09.2022) – львів’янин.

Навчався в ліцеї №81 імені Петра Сагайдачного Львівської міської ради. Був багаторазовим призером спортивних змагань. Згодом здобув вищу освіту у Національному університеті «Львівська політехніка».

Захоплювався автомобілями та гірським туризмом, обожнював тварин. Був активним учасником патріотичного руху.

Із початком повномасштабного вторгнення приєднався до лав 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. У подальшому боронив Україну у складі 101-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

У Артема залишилися дружина, донька та син.

Микола Панченко (27.11.1983-17.09.2022) – львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №23 міста Львова. У 2005 році закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство».

Кадровий військовий. У 2014-2015 роках виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

Після повернення з фронту працював у мобілізаційному відділі Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У 2020 році повернувся до лав 24-ї бригади.

Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони. Боронив Україну у складі 103-ї бригади ЗСУ, згодом – 101-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Миколи залишилися дружина та троє доньок.

Юрій Попов (09.11.1976-17.09.2022) – львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №30. Згодом здобув професійно-технічну освіту. Захоплювався ковальством, командною тактичною грою «страйкбол» та гірським туризмом.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем пішов на війну. Захищав Україну у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Опісля боровся із окупантами у лавах 101-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України.

У Юрія залишилися дружина та двоє синів.

Богдан Жиловський (08.06.1981-16.09.2022) – уродженець села Сидинівка Бродівського району Львівської області.

Учасник АТО. У 2015-2016 роках боровся із російськими окупантами у складі військової частини А1314, згодом – В3675.

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Проходив військову службу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Богдана залишилися дружина та донька.

Олександр Пилипенко (13.11.1994-19.09.2022) – уродженець міста Лисичанськ.

Навчався у Лисичанському ліцеї №14 Сіверодонецького району Луганської області. Після завершення навчання вступив до Державного професійно-технічного навчального закладу «Лисичанський професійний ліцей». Згодом здобував освіту у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука.

Учасник АТО. Із початком агресії боровся із російськими загарбниками у складі добровольчого батальйону. Із 2016 року проходив військову службу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. Брав участь у боях за Попасну, Мар’янку, Золоте та Зайцеве.

У Олександра залишилася дружина.