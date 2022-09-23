ДСНС завершила тестування системи оповіщення

23 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестування системи оповіщення. Про це заступник голови ДСНС Роман Примуш повідомив у Facebook.

«Сьогодні ДСНС успішно завершилa тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast. Така система – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя», – написав Роман Примуш.

За його словами, надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватись для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. ДСНС у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюватиме над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.

Також він додав, що минулого року впровадження цієї системи оцінили в декілька мільйонів доларів і прогнозували майже рік на виконання всіх робіт. Проте завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, виробників телефонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, низці міністерств, ДСНС та багатьом іншим партнерам для країни цей проєкт реалізовується безкоштовно.

Раніше Львівський портал повідомляв, що мобільні оператори сповіщатимуть українцям про надзвичайні ситуації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.