Мобільні оператори сповіщатимуть українцям про надзвичайні ситуації

Оператори мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell розсилатимуть українцям повідомлення зі сигналом, які оповіщатимуть про надзвичайні ситуації. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку розпочнеться зі 7 вересня.

Сповіщення будуть отримувати мешканці більшості областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, а також м. Києва.

Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту: «ДСНС України. Тестування системи інформування населення». Тому ці сповіщення поки не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають жодних дій з боку громадян.

Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.

Які телефони підтримують ці сповіщення?

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.

У майбутньому перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, буде розширений.

Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення?

Спочатку перевірте, чи активна ваша SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то вимкніть його, щоб отримувати сповіщення.

Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.

Перевірте, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. Залежно від виробника налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).

ДСНС переконливо не рекомендує українцям відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.

Якщо звук в налаштуваннях телефону вимкнено, то чи почую я звук сповіщення?

Так, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.

Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?

ДСНС радить стежити за іншими системами оповіщення: за звуком сирен, за інформацією, подану через телебачення та радіомовлення, інформаційні онлайн-ресурси.

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