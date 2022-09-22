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В Україні втретє діагностували віспу мавп

Андрій Котенський

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В Україні підтвердили третього пацієнта з віспою мавп. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону 22 вересня, повідомляє УП.Життя.

«Всі троє пацієнтів мають легкий перебіг захворювання, за кордоном не перебували та, за попередніми даними, не мали контактів із хворими.

Також наразі немає підтвердження, що ці випадки є пов’язаними між собою. Разом з тим, ризик поширення цього захворювання серед більшої кількості людей – наразі низький», – запевнив медик.

Головний санлікар наголосив, що в Україні є достатня кількість тестів для досліджень у кожному з регіонів.

Симптомами віспи мавп є:

  • висипка у вигляді пухирців;
  • підвищення температури;
  • головний біль;
  • збільшення лімфатичних вузлів,
  • біль у спині, м’язах,
  • сильна слабкість.

У разі появи цих ознак, варто негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що перший випадок віспи мавп в Україні зафіксували 15 вересня, а другий – 19 вересня.

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