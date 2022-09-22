Улюбленці українців під час війни. Рейтинг

За пів року повномасштабної війни українцям найбільше симпатизують Збройні Сили, президент Володимир Зеленський, волонтер Сергій Притула, мер Києва Віталій Кличко та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, проведеному 2-9 серпня.

Вподобання українців соціологи розділили на кілька блоків: інституції і вище керівництво держави, політики і партії, а також окремі діячі.

Серед державних інституцій і органів влади абсолютну першість дістали Збройні Сили, довіру яким висловили 95% опитаних. Також лідером, якому довіряють українці, є президент Володимир Зеленський (81%).

Рятувальники викликають довіру у 85% респондентів, слідом йде Національна гвардія – 83% і Сили територіальної оборони – 80%.

Натисніть на зображення для збільшення

Щодо політичних вподобань, то найбільше українцям симпатизує партія, очолена шоуменом й волонтером Сергієм Притулою (48%), а також президентська «Слуга народу» (40%).

Натомість вкрай негативне ставлення громадяни України висловили до вже забороненої ОПЗЖ (62%), Європейської солідарності (51%) та «Батьківщини» (46%).

У рейтингу персоналій на перше місце українці поставили президента Зеленського, який подобається 87% опитаних. На другому місці – той же Сергій Притула (77%), на третьому – міський голова Києва Віталій Кличко (63%). Слідом йде головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний – 63%.

Цікаво, що опитаним однаково подобаються прем’єр-міністр Денис Шмигаль та радник Офісу президента, блогер, політичний і військовий оглядач Олексій Арестович. Свої симпатії їм висловили 52% респондентів.

Найбільшу антипатію в опитаних українців викликають політики Петро Порошенко (74%), Юрій Бойко (72%) та Юлія Тимошенко (71%).

Зазначимо, що опитування проводили 2-9 серпня методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Участь у дослідженні взяли 2510 людей віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.