ЗСУ стали абсолютним лідером довіри українців

95% українців довіряють своїм Збройним Силам. Таким чином українська армія стала абсолютним лідером поміж інституцій і вищого керівництва держави, яким довіряють громадяни. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, проведеному 2-9 серпня.

Так, свою довіру ЗСУ висловили 95% опитаних українців. Президенту Володимиру Зеленському під час війни довіряє 81% громадян. На відміну від армії, відсоток тих, хто повністю довіряє главі держави, є дещо меншим.

Серед інституцій найбільшу довіру в українців викликають рятувальники – 85%, слідом йде Національна гвардія – 83% і Сили територіальної оборони – 80%.

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Раді національної безпеки й оборони схильні довіряти 64% українців, втім 21% має певні сумніви щодо цього органу.

Нацполіції довіряють 52% громадян, протилежне ставлення висловили 17%.

Місцевій владі довіряє менше половини українців, а 22% кажуть, що не довіряють їй.

Аутсайдерами за рівнем довіри громадян України стали Верховна Рада (29%) і Офіс генпрокурора (23%).

Опитування проводили 2-9 серпня методом телефонного інтерв’ю в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Участь у дослідженні взяли 2510 людей віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,2%.

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