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росіяни спалюють своїх загиблих військових разом із підбитою технікою, – СтратКом

Наталя Дуляба

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На Донбасі російські окупанти «відзначились» тим, що спалюють своїх загиблих бійців разом із пошкодженою технікою. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Через погано організовану евакуацію поранених та вбитих військовослужбовцям рф доводиться утилізувати своїх загиблих товаришів на місці. Мертвих бійців росіяни спалюють разом із пошкодженою технікою.

Про випадки застосування такого методу відомо у Донецькій області, а також на Слов’янському напрямку.

Зазначимо, що сім’ям військових зс рф, які загинуть під час так званої «спецоперації» в Україні, російська влада обіцяє виплату грошових компенсацій. Однак існують непоодинокі випадки, коли люди не можуть отримати обіцяні кошти, бо їхні родичі числяться просто як безвісти зниклі.

Нагадаємо, за пів року повномасштабної війни, яку почала рф, ЗСУ знищили 46 500 російських військових. Такими є офіційні дані Генштабу щодо загиблих окупантів, але кількість поранених у рази більша.

За останніми оцінками Пентагону, загальні втрати рф від початку повномасштабного наступу сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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