ОСТАННІ НОВИНИ

Норвегія офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з РФ

Андрій Котенський

|

Норвезька влада з 22 вересня офіційно призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Росією. Про це, йдеться у повідомленні Директорату імміграції Норвегії (UDI), пише Європейська правда.

«Угода про спрощення візового режиму між Норвегією та Росією тимчасово призупинена з 22 вересня 2022 року. Це означає, що звичайні правила щодо документів, багаторазових віз, зборів і часу обробки також застосовуються до громадян Росії. Спрощені правила в угоді не застосовуватимуться доти, доки не буде скасовано рішення про призупинення дії угоди» – йдеться у повідомленні.

У відомстві попередили росіян, що навіть за наявності гостьової візи чи навіть дозволу на проживання, вони можуть зіткнутися з труднощами на шляху через скасовані рейси.

«UDI не може допомогти вам поїхати до Норвегії», – йдеться у повідомленні.

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян двох країн. Цю угоду дуже схвально зустріли жителі північних регіонів Росії, де багато хто скористався можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії, яка діє до п’яти років.

Норвегія та Росія мають спільний сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів, і жителі Кольського півострова прямують через кордон за покупками, особливо по суботах.

Візовий збір зросте з €35 до €80 для всіх заявників з РФ. Термін розгляду збільшено з 10 до 15 днів, а в окремі періоди для окремих випадків до 45 днів.

Заявники також повинні підготуватися до того, щоб принести більше документів до консульства чи візових центрів, як це було до запровадження спрощених заяв у 2007 році.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в’їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу також оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал