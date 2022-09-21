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У Львові прощатимуться зі ще одним захисником

Анастасія Диняк

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У Львові попрощаються 35-річним Іллею Шагаровим, який загинув захищаючи Україну. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, Ілля Шагаров загинув 17 вересня у бою з російськими окупантами. Попрощаються з львів’янином у четвер, 22 вересня, об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Ілля Шагаров (15.09.1987-17.09.2022) Львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №77 міста Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності. Згодом здобув професійно-технічну освіту.

Кандидат у майстри спорту з бадмінтону. Захоплювався грою на саксофоні.

Із початком агресії Росії виконував бойові завдання в зоні проведення Антитерористичної операції.

Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації став на захист України. Боровся з окупантами у лавах 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Сухопутних військ Збройних сил України.

У Іллі Шагарова залишилися батько, дружина, вісім братів та чотири сестри.

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