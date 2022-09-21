Шахрай ховався від поліції у під’їзді львівської кам’яниці

38-річний чоловік, якого розшукували на Житомирщині за шахрайство, переховувався у під’їзді житлового будинку в центральній частині Львова. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у вівторок, 20 вересня, на вулиці Івана Франка. Мешканці одного з будинків поскаржились правоохоронцям на невідомого, який вже кілька днів живе у їхньому під’їзді.

Прибувши на місце, інспектори виявили чоловіка під сходовою кліткою. Ним виявився 38-річний чоловік, якого на Житомирщині розшукують за підозрою у шахрайстві.

Його затримали і доставили у поліцейський відділок, аби передати ініціаторам розшуку.

Нагадаємо, нещодавно на Сихові затримали мешканця Одещини, якого третій рік поспіль шукають за замах на вбивство.

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