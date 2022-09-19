На Сихові спіймали чоловіка, якого роками шукали за замах на вбивство

Під час комендантської години на Сихові правоохоронці затримали мешканця Одещини, якого третій рік поспіль шукають за замах на вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Йдеться про 40-річного мешканця Одеської області, якого правоохоронці розшукують з вересня 2019 року за підозрою у замаху на вбивство співмешканки.

Чоловіка затримали напередодні на Сихові через порушення комендантської години. Близько півночі він розгулював просп. Червоної Калини.

Під час встановлення особи патрульні якраз і з’ясували, що житель Одещини перебуває у розшуку. Його доставили у поліцейський відділок.

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