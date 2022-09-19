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На Сихові спіймали чоловіка, якого роками шукали за замах на вбивство

Наталя Дуляба

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Під час комендантської години на Сихові правоохоронці затримали мешканця Одещини, якого третій рік поспіль шукають за замах на вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Йдеться про 40-річного мешканця Одеської області, якого правоохоронці розшукують з вересня 2019 року за підозрою у замаху на вбивство співмешканки.

Чоловіка затримали напередодні на Сихові через порушення комендантської години. Близько півночі він розгулював просп. Червоної Калини.

Під час встановлення особи патрульні якраз і з’ясували, що житель Одещини перебуває у розшуку. Його доставили у поліцейський відділок.

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