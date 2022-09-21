Львівський оборонний кластер передав добровольцям ще 300 бронежилетів

20 вересня Львівський оборонний кластер передав для добровольчих формувань територіальних громад області 300 бронежилетів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Добровольчі формування п’яти районів Львівщини отримали бронежилети: Стрийський район – 65; Яворівський – 30; Дрогобицький – 65; Самбірський – 40; Львівський – 100. Червоноградський та Золочівський райони отримали по 100 бронежилетів ще місяць тому.

«Львівський оборонний кластер почав виготовляти бронежилети з березня цьогоріч. Потужність за добу складає 1000 штук. Усі вони сертифіковані, мають четвертий клас захисту. Кожен бронежилет важить в середньому 8 кілограмів, а це залежить від якості металу, який ми отримуємо, переважно, з Європи», – розповів співзасновник ГО «Львівський оборонний кластер» Дмитро Шульмейстер.

Загалом ЛОК передавим захисникам на фронт понад 80 тисяч бронежилетів.

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