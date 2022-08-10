У Львові пошили та передали для ЗСУ 80 тисяч бронежилетів

Львівський Оборонний Кластер (ЛОК) спільно з КУ Інститут міста виготовили та передали 80 тис. бронежилетів 4-го класу захисту для захисників України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Міністерство оборони визначило ЛОК основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни. Щодня у виробництві задіяно близько тисячі людей. А завдяки злагодженій роботі команди вдалося вийти на суттєві потужності – 1500 одиниць на добу.

На початку загострення війни у лютому працівники ліцензованого підрядника Міноборони України – Харківського заводу засобів індивідуального захисту – перелокувалися до Львова, аби перезапустити виробництво бронежилетів, тактичного оснащення, уніформи для української армії.

«У 2014 році ми виробляли бронежилети для Майдану, а згодом для військовослужбовців та волонтерів, які прямували на схід України її боронити. З початком повномасштабного вторгнення ми релокували нашу команду до Львова. Ми розуміли, що на початок повномасштабної війни в Україні був суттєвий брак бронежилетів. Знаючи це, ми розуміли, що тисячі наших хлопців прямуватимуть на фронт без захисту. Тому вирішили створити великий волонтерський проєкт, маючи знання, технології, базову команду та контакти деяких підприємств по Україні, де залишились матеріали», – розповів голова правління Львівського Оборонного Кластеру Максим Плєхов.

Харків’яни привезли експертизу, технічну документацію та частину устаткування до Львова. Натомість підприємства Львівського регіону, бізнес-спільнота і волонтери долучилися до проєкту. Також доєдналися експерти з балістики і тактичного спорядження зі всієї країни.

«Ми дійсно вдячні львів’янам, які нас прийняли, повірили у нас та допомогли нам разом створити Львівський Оборонний Кластер. До ініціативи підключились дуже багато людей – місцева бізнес-спільнота, виробничі підприємства. Так, ми створили велику спільноту професійного волонтерства», – додав Максим Плєхов.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.