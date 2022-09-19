Росія звезла в’язнів на Донеччину і кине їх на фронт, – Генштаб

На тимчасово окуповану Донеччину росіяни завезли завербованих в’язнів і готують їх до відправки на фронт. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 19 вересня.

Так, на військовому полігоні біля міста Торез окупанти розгорнули тренувальний табір. Тут до війни будуть готувати осіб, яких завербували у тюрмах на території Росії.

За даними українського Генштабу, перші в’язні вже прибули на місце. Про хоча б приблизну їхню кількість нічого не кажуть, однак відомо, що цим особовим складом ворог збирається доукомплектувати підрозділи 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Як відомо, через суттєві втрати в російській армії і брак належної кількості охочих «добровольців» в Росії вирішили вербувати на війну в’язнів. Їм обіцяють амністію, зарплату як найманця приватної військової компанії та інші бонуси.

Напередодні Генштаб вже зафіксував прибуття в Україну 400 в’язнів із Тамбова. Ними посилять російські підрозділи, що вже воюють.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що у ЗС РФ частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами, тому штат військових, здатних воювати, є обмеженим. Саме тому російська армія почала відчувати кадровий голод вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом на війну проти України кремль може відправити до 350 тисяч військових.

Через суттєві проблеми з військовими кадрами та брак справної техніки свій третій армійський корпус Росія зможе сформувати лише наприкінці осені.

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