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Облрада підтримала перейменування Славського і Рудного

Ольга Денисяка

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Селища Славське та Рудне на Львівщині перейменують на Славсько та Рудно. Відповідне рішення депутати Львівської обласної ради прийняли під час сесії 20 вересня, передає Львівський портал.

З ініціативою про перейменування до обласної ради звернулись мешканці селищ. Громада відмовляється від штучно нав’язаної форми Славське та Рудно, що утвердилася за радянської влади.

Депутати підтримали звернення. Тепер рішення про перейменування повинна прийняти Верховна Рада України.

Після рішення Ради селищам повернуть автентичну історично поширену в Галичині модель назв на –сько. Відтак селища матимуть назви Славсько та Рудно.

Зазначимо, що ще в 2020 році депутати Славської селищної ради одноголосно прийняли рішення про перейменування Славське на Славсько.

Згодом профільна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської обласної ради також підтримала ініціативу перейменування смт. Славське на смт. Славсько і смт. Рудне на смт. Рудно.

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