Рудне та Славське знову хочуть офіційно перейменувати

Профільна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування Львівської обласної ради підтримала ініціативу перейменування смт. Славське на смт. Славсько і смт. Рудне на смт. Рудно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

Як повідомив директор Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Ігор Соляр, відстоюючи назву Славсько, громада селища відмовляється від штучно нав’язаної форми Славське, що утвердилася за радянської влади, і повертає автентичну історично поширену в Галичині модель назв на –сько.

«Щодо назви Рудно, то саме в такому графічному оформленні її фіксують Йосифінська (1785 – 1788 рр.) і Францисканська (1819 – 1820 рр.) метрики. Вважаючи відновлення історичної назви Рудно справедливим рішенням, спростовуємо аргументи про те, що начебто форми з кінцевим –о зросійщені чи рідковживані в українській мові», – наголосив Ігор Соляр.

За словами голови комісії Володимира Кирилича, відповідно до законодавства наступними мають бути рішення про перейменування Львівської обласної ради та Верховної Ради України.

«Ми маємо всі необхідні документи, тому ініціюємо розгляд проєктів рішень про перейменування цих двох населених пунктів на сесії Львівської обласної ради. Важливо чути громади і допомагати їм, зокрема щодо встановлення їхнього історичного походження», – прокоментував Володимир Кирилич.

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