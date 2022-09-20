На засніженій горі Піп Іван вирує хурделиця

У вівторок, 20 вересня, на горі Піп Іван, на одній з найвищих вершин українських Карпат, вирує потужна хуртовина. Мандрівників закликають утриматись від походів у гори. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Рятувальники оприлюднили відео, на якому видно, що гору Піп Іван замело снігом, зараз там вирує хурделиця.

За даними Чорногірського пошуково-рятувального посту, станом вранці 20 вересня на вершині гори було 3 градуси морозу та обмежена видимість. Про точний рівень снігового покриву наразі не уточняють.

Зазначимо, що вранці 18 вересня на горі Піп Іван випав перший сніг. Наступного дня погода погіршилась: сніг не вщухав, температура повітря опустилась до -3°С, схили покрились льодом. І тепер на третій день негоди на вершині вирує хуртовина.

Додамо, що гора Піп Іван (2020,5 м) є однією із найвищих вершин українських Карпат. Вона розташована у масиві Чорногора на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходиться найвища в Україн обсерваторія, яку в народі називають «Білий Слон», бо коли на будівлю налипає мокрий сніг, візуально це нагадує скульптуру слона.

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