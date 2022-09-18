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В Україні випав перший сніг

Анастасія Диняк

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В Україні зафіксували перший цього року сніг та температуру нижче нуля на горі Піп Іван Чорногірський. Про це повідомили на Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості.

Так, станом на неділю, 18 вересня, на 8:15 год. на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, випав сніг.

Рятувальники додають, що погода там хмарна з поганою видимістю. Температура опустилася до 1 градуса нижче нуля. Вітер південно-західній з поривами 6-8 м/с.

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