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ДСНС продовжила тестування сигналу оповіщення небезпеки в телефоні

Андрій Котенський

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Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що продовжує тестування системи інформування населення через мобільні телефони Cell Broadcast.

«Ми продовжуємо тестування системи інформування населення Cell Broadcast… Ваше терпіння допомагає якнайшвидше налаштувати систему так, аби вже скоро її можна було запустити в робочому варіанті і чули ми її тільки у разі реальної загрози і лише в регіоні, де ця загроза прогнозується або стається», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС наразі працюють над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення і просять людей не блокувати подібні сповіщення.

«CellBroadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і використовується у багатьох країнах світу. Разом з тим, ми розділяємо здоровий гумор і зовсім не підтримуємо ситуації, коли громадськість агітують навмисне вимикати сповіщення задля збирання вподобайок у соціальних мережах. Пам’ятайте: попереджений = захищений», – закликають у ДСНС.

Раніше Львівський портал повідомляв, що мобільні оператори сповіщатимуть українцям про надзвичайні ситуації.

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