Колонія в Оленівці знову під обстрілами

Росіяни заявили, що колонія в тимчасово окупованій Оленцівці на Донеччині знову опинилася під обстрілами. Є загиблі серед військовополонених. Про це пише російське пропагандистське медіа ТАСС.

Так, російські журналісти зазначили, що у неділю, 18 вересня, під обстріл знову нібито потрапила колонія в Оленівці. За їхніми даними, унаслідок обстрілів загинув один український військовополонений. Також четверо бійців отримали поранення.

Росіяни знову звинувачують українців та додають, що нові загиблі та поранені в Оленівці «підштовхнуть членів місії ООН до більш активної позиції».

На цю заяву вже відреагував уповноважений Ради з прав людини Дмитро Любінець. Він зазначив, що наразі Україна не отримала інформацію про імена постраждалих.

«Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а російська федерація знову звинуватила у обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, 29 липня в окупованій Оленівці від вибуху загинули 53 українських захисників, що перебували у російському полоні. Більшість із них – легендарні оборонці Маріуполя із «Азовсталі».

Всі деталі шокуючого воєнного злочину читайте у матеріалі Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених.