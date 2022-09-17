Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

Президент Володимир Зеленський не вважає, що зараз можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на контрнаступ українських сил. Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, пише Українська правда.

Президент відкинув припущення, що війна наближається до свого кінця.

«Поки що рано говорити про закінчення цієї війни», – сказав він.

Водночас Зеленський висловив думку, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не розпочав контрнаступ, і що територіальні надбання справлять враження на інші країни.

«Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також повторив свій заклик до країн-партнерів активізувати постачання зброї до України.

«Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії», – зауважив він.

Президент України також послався на «певні психологічні бар’єри» в Німеччині для постачання військової техніки через її нацистське минуле, але наголосив, що такі постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від «російського фашизму».

Як повідомляв Львівський портал, напередодні президент РФ Владімір Путін на зустрічі з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито «зробить усе, щоб швидше припинилася війна», але висловив обурення, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Разом із тим очільник Кремля наголошував, що план війни проти України «коригуванню не підлягає» і основною метою є так зване «звільнення всієї території Донбасу».

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