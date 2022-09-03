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Зеленський знову провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Наталя Дуляба

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2 вересня президент Володимир Зеленський скликав ще одне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ухвалені рішення українці згодом побачать. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

«Провів ще одне на цьому тижні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача… Думаю, що всі ви розумієте, які основні питання. Ухвалені й певні рішення. Я думаю, ми їх всі побачимо. Розглянули також питання забезпечення наших військових, всебічної підтримки Збройних Сил України», – сказав глава держави.

За його словами, на засіданні були керівники сектору оборони й безпеки: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, глава МВС Денис Монастирський, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данілов. Серед питань, які було розглянуто, – доповіді командувачів оперативних напрямків.

Зазначимо, Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що здійснює в роки війни стратегічне управління Збройними Силами та іншими військовими формуваннями.

Також вона може вносити зміни й уточнення до структури та організації Збройних Сил, здійснювати планування кампаній і стратегічних операцій, ставити завдання угрупуванням військ, розпоряджатись наявними резервами тощо. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ.

Із початку повномасштабного вторгнення росії Ставка Верховного Головнокомандувача скликали щонайменше кілька разів. Про прийняті на засіданнях рішення публічно не повідомляють, оскільки вони стосуються національної безпеки й оборони.

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