ДБР розпочало розслідувати смертельну ДТП з військовою технікою біля Бродів

На Львівщині працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування обставин ДТП з цивільним авто та бронетранспортером. Внаслідок цієї аварії загинули четверо людей, серед них – семирічний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ДБР.

ДТП сталася 15 вересня, близько 20:00 год. на автодорозі «Київ – Чоп» у місті Броди.

За даними Держбюро розслідувань, на регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки. Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих та дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 4 та 8 років.

На місце аварії одразу ж виїхали працівники ДБР. Призначено низку експертиз, встановлюються усі обставини аварії. ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння (ч. 2 ст. 415 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на термін до десяти років. Слідство триває.

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