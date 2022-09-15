На зиму у Львові облаштують нове тимчасове житло для переселенців

На час осінньо-зимового періоду для мешканців модульних містечок Львова облаштують нове тимчасове житло. Йдеться про 8 двоповерхових будиночків, адаптованих для проживання взимку. Розмістять його на Сихові, натомість містечко у Стрийському парку демонтують, а два інші – законсервують на зиму. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, теперішні контейнерні будинки для переселенців мають опалення. Однак, незручності полягають у тому, що душові, санвузли та їдальні розміщені в окремих приміщеннях. А у новому зимовому містечку вони будуть в одному приміщенні.

Для облаштування теплого містечка польський уряд передасть Львову додаткові модульні контейнери. Також використають контейнери зі Стрийського парку.

«Це містечко виконало свою роль і його демонтують. На його місці, як і обіцяли, відновимо спортивні майданчики. Натомість «Маріяполіс» та містечко на вул. Пулюя на зиму законсервуємо. А у весняно-літній період їх зможуть використовувати знову», – зазначив Любомир Зубач.

Посадовець додав, що на поставки перших контейнерів від польського уряду очікують вже наступного тижня. У новому теплому містечку буде 300 запасних місць і загалом тут зможе проживати 1300 людей. Зараз у модульному житлі у Львові мешкає близько 1 тис. вимушено переміщених українців.

Зазначимо, що прихисток у вже збудованих трьох модульних містечках для вимушених переселенців знайшли понад 1000 українців. Всі будиночки подарував уряд Польщі.

Також у Львові збудують окремі дерев’яні будиночки для вагітних жінок-переселенців. Всі роботи профінансує Червоний хрест, на них виділили 26 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.